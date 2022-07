SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, che voto dai ai biancocelesti?

Quando siamo quasi alla fine di luglio che voto vi sentite di dare agli acquisti fatti finora dal club capitolino. Il nostro sondaggio...

CALCIOMERCATO LAZIO SONDAGGIO - Il calciomercato è entrato nel vivo e tutti i club di Serie A sono al lavoro per costruire le rose che affrontreranno la stagione. In casa Lazio sono state tante le novità. Un vero ricambio generazionale con senatori come Lucas Leiva e Reina che hanno salutato. Ben sei volti nuovi sono arrivati alle dipendenze di Maurizio Sarri: Cancellieri, Casale, Gila, Marcos Antonio, Maximiano e Romagnoli. La palla passa ora a voi. Alla luce di questi sei acquisti, che voto date al calciomercato estivo della Lazio. Per votare potete cliccare i link in basso, oppure usare l'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

