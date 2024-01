SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, chi vorreste a gennaio?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO SONDAGGIO - Il mercato invernale chiuderà il prossimo 1 febbraio. Molte le voci accostate alla Lazio, ma per il momento nessuna pista sembra in pole position. Allora abbiamo chiesto a voi di scegliere. Anticipiamo già che volutamente non abbiamo inserito tra i candidati Rafa Silva. L'attaccante del Benfica avrebbe vinto per distacco, ma la pista che porta al portoghese è troppo in salita e abbiamo scelto di non metterlo tra i papabili. Così la domanda è semplice: chi vorreste a gennaio? Si può scegliere tra Bernardeschi, Cambiaghi, Candreva, El Ghazi e non solo. Abbiamo aggiunto anche altre due opzioni: mister x (nessuno di quelli emersi finora) e nessuno (la rosa è competitiva così come è). Per votare potete cliccare sul link che segue oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.

