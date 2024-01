SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, ecco la vostra preferenza

Vi abbiamo chiesto di votare chi vorreste come nuovo acquisto nel calciomercato invernale tra i nomi accostati finora alla Lazio....

La prova contro la Juventus vi ha convinto e Nicolò Cambiaghi è il vostro preferito tra i calciatori accostati in questo inverno. L'esterno dell'Empoli riceve il 33,83% delle preferenze. Secondo posto per mister X, cioè un nome mai uscito rispetto agli altri che ha raccolto il 29,06%. Terzo posto per il possibile ritorno di Antonio Candreva fermo al 14,61% dei voti. L'esterno della Salernitana precede Federico Bernardeschi che ha messo insieme il 12,67%. Non scalda il nome di El Ghazi che ha fatto registrare appena il 7,15% dei click. I tifosi sperano e vogliono l'arrivo di qualcuno visto che la possibilità che non arrivi nessuno perché la rosa è completa è stata votata dal 2,68% delle persone.

CALCIOMERCATO LAZIO SONDAGGIO - Il mercato invernale chiuderà il prossimo 1 febbraio. Molte le voci accostate alla Lazio, ma per il momento nessuna pista sembra in pole position. Allora abbiamo chiesto a voi di scegliere. Anticipiamo già che volutamente non abbiamo inserito tra i candidati Rafa Silva. L'attaccante del Benfica avrebbe vinto per distacco, ma la pista che porta al portoghese è troppo in salita e abbiamo scelto di non metterlo tra i papabili. Così la domanda è semplice: chi vorreste a gennaio? Si può scegliere tra Bernardeschi, Cambiaghi, Candreva, El Ghazi e non solo. Abbiamo aggiunto anche altre due opzioni: mister x (nessuno di quelli emersi finora) e nessuno (la rosa è competitiva così come è).