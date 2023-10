SONDAGGIO - Celtic - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 del 06/10 - I tifosi biancocelesti sono d'accordo con la UEFA: Matias Vecino è il vostro migliore in campo nel match tra Celtic e Lazio. L'ex Inter è stato scelto dal 31,77% di voi. Secondo posto per Pedro con il 27,31% che, nonostante la rete decisiva, deve accontentarsi della medaglia d'argento. Bronzo per Patric che è stato votato dal 14,17%.

Una vittoria sudata e inseguita fino all'ultimo secondo dalla Lazio di Maurizio Sarri che batte il Celtic in rimonta e si prende la vetta del girone. Le reti di Vecino e Pedro ribaltano l'iniziale vantaggio scozzese e lanciano così i biancocelesti. Ola palla passa a voi, sta a voi scegliere chi incoronare come migliore in campo tra le aquile nella sfida al Celtic Park. Per votare potete cliccare sui link in basso o in alternativa potete usare il box apposito in basso a destra nella homepage.

