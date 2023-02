SONDAGGIO - Cluj - Lazio, il vostro migliore in campo è un difensore

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO - La porta inviolata contro il Cluj ha permesso alla Lazio di staccare il pass per gli ottavi di finale di Conference League. Voi, votando, avete premiato la difesa rocciosa costruita da Maurizio Sarri: infatti è emerso dal risultato del sondaggio che il migliore dei biancocelesti è stato Mario Gila. Lo spagnolo ha ricevuto il 63.20% dei voti. A fargli compagnia sul podio Felipe Anderson (8.89%) e Luis Alberto (7.76%).

Non serve una grande Lazio contro il Cluj per portarsi a casa la qualificazione agli ottavi di finale. I biancocelesti, grazie alla rete realizzata all'andata, accedono agli ottavi di finale della Conference League nonostante lo 0-0. Una partita sporca in cui i biancocelesti rischiano in due occasioni e che provano a portarsela a casa sfiorando il vantaggio con quattro palle gol nel giro di pochi secondi. Non influiscono ai fini del risultato, quindi, le molteplici assenze: la Lazio si porta a casa il passaggio del turno e Sarri può sorridere. Attraverso il link in basso, ecco il sondaggio per votare il vostro migliore in campo di oggi.

