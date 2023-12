SONDAGGIO - Empoli - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

SONDAGGIO - La Lazio torna alla vittoria e, dopo la brutta sconfitta contro l'Inter di qualche giorno fa, batte l'Empoli 2-0. Al gol di Guendouzi in apertura ha fatto seguito quello di Zaccagni nel corso della ripresa. Pesano, evidentemente, i due infortuni avvenuti nel corso della partita: problema muscolare per Immobile, poi è toccato a Luis Alberto. Entrambi sono usciti dal campo, sostituiti rispettivamente da Castellanos e Kamada. È ora il momento di votare il migliore in campo dei biancocelesti:

