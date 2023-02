SONDAGGIO - Juventus - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una Lazio troppo timida esce dallo Stadium a mani vuote lasciando ai bianconeri il pass per la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Prestazione nel complesso ordinata ma priva di mordente per i ragazzi di Sarri, al netto di una gara pesantemente condizionata dell'episodio del gol di Bremer, con Maximiano non esente da colpe. Manca la luce anche in avanti, complice una manovra troppo lenta e prevedibile che ha reso vita facile ai padroni di casa. In basso il link per scegliere il vostro migliore in campo della formazione biancoceleste.



CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO