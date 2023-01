Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio supera in scioltezza il Bologna 1-0 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Decisivo un gol di Felipe Anderson su assist di Pedro, in un'azione che ha ricordato molto la rete segnata al derby. Adesso è il momento di scegliere il migliore in campo tra i biancocelesti, vota il tuo preferito.

