SONDAGGIO - Lazio - Cluj: vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio torna alla vittoria e lo fa in una gara importante, la prima di Conference League. La squadra di Sarri batte di misura il Cluj in un match che da subito si è messo in salita con l'espulsione di Patric dopo soli 15 minuti. I padroni di casa però non solo hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco ma sono riusciti a conquistare i tre punti grazie alla rete di Immobile che torna a segnare all'Olimpico.

