SONDAGGIO - Lazio - Empoli, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Una beffa incredibile per la Lazio che domina per 80 minuti contro l'Empoli, ma paga carissime due disattenzioni finali facendosi bloccare all'Olimpico sul 2-2. Un pari amaro per le aquile andate in vantaggio con Felipe Anderson e Zaccagni e ripresi nel finale dalle reti di Caputo e Marin dopo non aver rischiato praticamente niente per tutta la partita. La paura, dopo una serie di risultati altalenanti, ha fatto la differenza. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra home page.

