SONDAGGIO - Lazio - Frosinone, ecco il vostro migliore in campo

Taty Castellanos si aggiudica la palma del migliore in campo. Avete votato incoronando l'argentino che si è messo alle spalle un lungo digiuno e ha aperto la strada alla rimonta della Lazio contro il Frosinone. L'ex Girona ha raccolto il 35,06% dei voti. Secondo posto per Gustav Isaksen che contro i ciociari ha trovato la prima rete in biancoceleste. Il danese si è fermato al 29,41% dei voti. Terzo posto per Rovella che è stato scelto dal 10,08% dei voti.

La Lazio conclude il 2023 nel migliore dei modi, con una vittoria importantissima, in rimonta, maturata contro il Frosinone grazie alle reti di Castellanos, Isaksen e Patric che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Soulé da calcio di rigore. Un successo fondamentale per la squadra di Sarri che porta a casa tre punti importantissimi per risalire la classifica.

