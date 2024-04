SONDAGGIO - Lazio - Juventus, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 02/04 - E' Mario Gila il vostro migliore in campo di Lazio-Juventus. Il difensore spagnolo stravince il nostro sondaggio con il 60% dei voti. Secondo posto per il match winner Marusic che chiude con il 12%. Pari merito sul gradino più basso del podio per Kamada e Felipe Anderson con il 7%.

Buona la prima per Igor Tudor. La Lazio batte la Juventus all'ultimo respiro con gol di Marusic, imbeccato da Guendouzi in mezzo all'area. Ora è il momento di scegliere il migliore in campo tra i biancocelesti, vota il tuo preferito.

