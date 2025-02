SONDAGGIO | Lazio - Napoli, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio agguanta il pareggio all'Olimpico contro il Napoli grazie al gol arrivato in extremis e siglato da Dia. Una prestazione meravigliosa quella degli uomini di Baroni, che vanno in vantaggio con Isaksen, per poi esser raggiunti da Raspadori. Nel corso della ripresa arriva anche il gol del momentaneo vantaggio degli ospiti - una sfortunatissima autorete di Marusic. Infine, la marcatura dell'ex Salernitana, un gol "giusto" in virtù della performance vista in campo. Tra i titolari e i subentrati è certamente difficile recriminare qualcosa a un giocatore della Lazio. Baroni ha azzeccato ancora una volta i cambi, ma soprattutto ha trasferito al proprio gruppo uno spirito da squadra che non molla mai, da vera big. Ora tocca a voi decretare il migliore del match nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).

