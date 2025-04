SONDAGGIO | Lazio - Roma, ecco chi è il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 17 APRILE 11:00: il pareggio per 1-1 al derby ha lasciato un po' di amaro in bocca per le tante occasioni create e la mancata vittoria che la squadra di Baroni avrebbe meritato. Al tempo stesso ha dato però una buona carica per affrontare il ritorno dei quarti d'Europa League contro il Bodo/Glimt. Ma chi è stato per voi il migliore in campo? Con 275 voti Romagnoli si prende il gradino più alto del podio, seguito da Rovella (241) e Mandas (93).

La Lazio non va oltre il pareggio contro la Roma. La squadra di Baroni inizia bene, ma nel corso del primo tempo non arriva alcuna rete. Il primo gol è quello, in apertura di ripresa, di Romagnoli. Al difensore biancoceleste - che esulta sotto la Curva Nord - risponde Soulé, che rimette la partita in pareggio. Oltre al marcatore, buona prova da parte di Zaccagni, uscito in campo prima della fine della partita, e anche lo stesso Isaksen, sulla cui conclusione è servito il grande intervento di Svilar. In un calendario che non lascia tregua ai calciatori della Lazio, giovedì è in programma l'importante gara contro il Bodo/Glimt, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ma prima di pensare al prossimo match, è il momento di decretare il migliore in campo: potete farlo CLICCANDO QUI, nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.

