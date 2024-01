SONDAGGIO - Lazio - Roma, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 12/01 - Sondaggio terminato. Il migliore in campo del derby secondo i tifosi è Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, che corre per sette, vince con oltre il 27% dei voti. Secondo posto per l'altra mezzala, Matteo Guendouzi che chiude con il 16%. Sul gradino più basso del podio il mach winner Mattia Zaccagni con il 14%. Ancora a scendere Romagnoli 10%, poi ancora Patric e Mandas 9%.

La Lazio vince il derby, sbatte fuori la Roma dalla Coppa Italia e si qualifica in semifinale. Ancora decisivo un gol di Zaccagni, come lo scorso 19 marzo, per una vittoria legittimata dalle occasioni sprecate e fortemente voluta dalla squadra nonostante le difficoltà dovute alle assenze e ai giocatori a mezzo servizio. Indimenticabile l'esordio di Mandas in biancoceleste, il portiere greco racconterà ai posteri questa serata. È il momento di votare il migliore in campo, scegli il tuo preferito.