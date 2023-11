SONDAGGIO - Lazio - Roma, ecco il vostro migliore in campo del derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 14/11 - E' Matteo Guendouzi il vostro uomo partita indiscusso del derby. Il centrocampista francese vince il nostro sondaggio con oltre il 70% dei voti. Vittoria schiacciante dunque per l'ex Marsiglia che chiude davanti a Patric (circa il 15%) e il tandem Romagnoli-Luis Alberto (2,5%).

La Lazio regge bene nel derby contro la Roma, ma non riesce a trovare lo spunto vincente. Alla fine è 0-0, con un pizzico di rammarico per l'occasione perduta di scalare la classifica, ma comunque la soddisfazione di non aver concesso ancora una volta nulla alla rivale cittadina. Adesso è il momento di votare il migliore in campo, vota il tuo preferito.

