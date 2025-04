SONDAGGIO | Lazio - Roma, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non va oltre il pareggio contro la Roma. La squadra di Baroni inizia bene, ma nel corso del primo tempo non arriva alcuna rete. Il primo gol è quello, in apertura di ripresa, di Romagnoli. Al difensore biancoceleste - che esulta sotto la Curva Nord - risponde Soulé, che rimette la partita in pareggio. Oltre al marcatore, buona prova da parte di Zaccagni, uscito in campo prima della fine della partita, e anche lo stesso Isaksen, sulla cui conclusione è servito il grande intervento di Svilar. In un calendario che non lascia tregua ai calciatori della Lazio, giovedì è in programma l'importante gara contro il Bodo/Glimt, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ma prima di pensare al prossimo match, è il momento di decretare il migliore in campo: potete farlo CLICCANDO QUI, nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.

