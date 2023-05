SONDAGGIO - Lazio-Sassuolo, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Le reti di Felipe Anderson e Basic stendono il Sassuolo. La Lazio vince e aggiunge tre punti fondamentali alla sua classifica per la corsa Champions. Partita difficile e tirata fino all'ultima che con voglia e cattiveria i biancocelesti portano a casa. Tanti i protagionisti della sfida: dai due autori dei gol, a un super Marcos Antonio, passando per un granitico Casale. Vota il migliore in campo tramite il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.

