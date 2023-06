SONDAGGIO - Lazio, scelto il vostro miglior giocatore della stagione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 15/06 ORE 9:45 - E' Felipe Anderson il migliore giocatore della Lazio nella stagione 2022/23. A sceglierlo siete state voi nel sondaggio targato Lalaziosiamonoi.it. L'esterno brasiliano fedelissimo di Sarri chiude sul gradino più alto del podio con il 38,24%, ben 507 voti. Al secondo posto Mattia Zaccagni (22,25%). Medaglia di bronzo per Luis Alberto (13,20%).

La stagione della Lazio si è conclusa ormai da diversi giorni e lo ha fatto in grande stile: con il secondo posto e il ritorno in Champions League. E' il momento di tirare le somme di un'annata complicata, ma bella e gratificante. Chi è stato il miglior giocatore della rosa di Maurizio Sarri? La nostra redazione ha selezionato undici nomi tra i quali scegliere: Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Milinkovic, Luis Alberto, Cataldi, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni e Immobile. Di seguito le istruzioni per votare.

CLICCA QUI PER VOTARE IL TUO MIGLIORE DELLA STAGIONE BIANCOCELESTE