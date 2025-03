SONDAGGIO | Lazio - Udinese, ecco il vostro migliore in campo: i voti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 12/03: Chiusa la votazione. Il vostro migliore in campo di Lazio - Udinese è Alessio Romagnoli, autore del gol dell'1-1, con il 28.78% delle preferenze. Secondo posto per Isaksen (27.71%), terzo per Guendouzi (25.51%).

Il popolo biancoceleste ha votato e la preferenza è stata un vero e proprio plebiscito nei confronti di Gustav Isaksen, il migliore in campo della sfida vinta contro il Milan con la bellezza del 50.77% dei voti ricevuti. Secondo posto per Guendouzi (19.45%) e terza piazza per Tavares (10.98%)

LAZIO - UDINESE | Nulla da fare. La Lazio prova a conquistare tre punti preziosi contro l'Udinese davanti ai propri tifosi, ma non ci riesce. Al gol di Thauvin per i bianconeri risponde quello di Romagnoli, per il definitivo 1-1. La squadra di Baroni rimane al quinto posto, mancando il sorpasso alla Juventus, battuta dall'Atalanta nella medesima giornata. Un solo calciatore della Lazio mette la firma sul tabellino, ma non mancano le conferme da parte, ad esempio, di un Isaksen che ha ormai preso fiducia ed è più ispirato che mai. Lo stesso Zaccagni. - capitano e numero dieci - sfiora una rete che sarebbe stata decisiva ai fini del risultato. Per Baroni ormai è tempo di pensare alla prossima sfida, quella di ritorno contro il Viktoria Plzen. Al contrario, per tutti voi è arrivata l'ora di decretare il migliore in campo dei biancocelesti nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (QUI PER VOTARE)

