SONDAGGIO | Lecce-Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince ed espugna il Via del Mare nel segno di Castellanos e Adam Marusic. Il rigore del Taty vale lo 0-1, la conclusione al volo del numero 77 nel finale l'1-2 definitivo. Ora è il momento di godersi il Natale con tre punti in tasca ma, prima, tocca a voi scegliere il migliore in campo del match. CLICCA QUI PER VOTARE