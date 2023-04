SONDAGGIO | Monza - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio esce da Monza vittoriosa. I biancocelesti, grazie alle reti di Pedro e Milinkovic, conquistano una vittoria fondamentale per la classifica (ora sono secondi in solitaria a +5 sulla terza). Sarri può essere contento dei suoi ragazzi che non concedono spazi agli avversari e non soffrono la forza dei biancorossi. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra home page.

