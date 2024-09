SONDAGGIO | Torino-Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

SONDAGGIO - La Lazio vince contro il Torino all'Olimpico. Una partita divertente, con cinque gol totali, nel corso della quale i biancocelesti si sono portati in vantaggio con Guendouzi, poi con Dia. Infine, sull'1-2 è giunta la rete di Noslin, appena entrato in campo, a chiudere definitivamente il discorso. Prima vittoria in trasferta in A per la squadra di Baroni, prima sconfitta per la formazione di Vanoli, prima dell'inizio di questa giornata al primo posto in classifica.