SONDAGGIO - Udinese - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 10/01 - E' Nicolò Rovella il vostro migliore in campo di Udinese-Lazio. Prestazione sontuosa del centrocampista in maglia 65 che chiude con il 60% dei voti. Al secondo posto Pellegrini, autore del primo gol in Serie A con circa il 13%. Gradino più basso del podio per il match winner Vecino (9%).

La Lazio vince una partita molto importante in casa dell'Udinese e fa un passo in avanti nella lotta per la Champions League. Pellegrini sblocca la partita, Walace pareggia per i padroni di casa e Vecino nel finale regala il successo ai biancocelesti. È il momento di scegliere il migliore in campo, vota il tuo preferito.

CLICCA QUI PER VOTARE