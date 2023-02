SONDAGGIO - Verona - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

ESITO SONDAGGIO - La sensazione era nell'aria ma i dati adesso parlano chiaro. Ad aggiudicarsi il primo posto in solitaria è Ivan Provedel che nel corso della partita contro il Verona si è reso protagonista di parate straordinarie diventando per voi il man of the match con il 57,42%. Medaglia d'argento invece per Pedro e il suo clamoroso tiro a giro che gli ha permesso di raggiungere il 20,43% delle preferenze. A concludere il podio è Mattia Zaccagni per il 4,09 %.

La Lazio non sfrutta l'occasione dell'allungo sul quarto posto e pareggia al Bentegodi 1-1 contro il Verona. Al gol di Pedro risponde il colpo di testa di Ngonge, con la Lazio che si porta in classifica a 39, con un punto in più di Atalanta e Milan. Scelti il migliore in campo tra i biancocelesti.

