Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non sfrutta l'occasione dell'allungo sul quarto posto e pareggia al Bentegodi 1-1 contro il Verona. Al gol di Pedro risponde il colpo di testa di Ngonge, con la Lazio che si porta in classifica a 39, con un punto in più di Atalanta e Milan. Scelti il migliore in campo tra i biancocelesti.

