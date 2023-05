"Sono sempre le 18.04": il ricordo dello Scudetto coinvolge due tifosi speciali - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno in cui ricorre l'anniversario del secondo scudetto della Lazio, sui profili social del club sono stati già condivisi immagini e ricordi di quel giorno speciale, scolpito indelebilmente nelle menti e nei cuori di tutti i tifosi. Alle 18.04, orario in cui s'è certificata la vittoria del titolo da parte dei capitolini, è stato pubblicato un video che coinvolge due tifosi speciali. Si tratta di Riccardo Cucchi, storica voce di quel successo nonché tifoso della Lazio, e di Tommaso Paradiso. "Che ore sono? Le 18.04, ma per noi sono sempre le 18.04", le parole dei due, ripetute anche nella didascalia del post.

