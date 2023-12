Sorteggi Champions, Bayern unico accoppiamento per la Lazio: ecco il motivo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio affronterà il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti sono stati estratti come sesta squadra durante i sorteggi, e in quel momento l'unico accoppiamento disponibile era quello contro i tedeschi. Ma per quale motivo? La spiegazione completa l'ha data SkySport. Infatti, le squadre rimaste erano Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City (teste di serie), e Lazio, Copenaghen e Lipsia (non teste di serie). I bavaresi non potevano incontrare la formazione danese, perché già affrontata ai gironi, e nemmeno l'altra società tedesca, perché, per l'appunto, fa parte della stessa federazione nazionale. Per questo, l'unica scelta disponibile erano i biancocelesti di Maurizio Sarri.