Sorteggi Champions, i tifosi della Lazio impazziscono ai gironi: "Non facciamo..."

Eccolo il girone della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è finita del gruppo E con il Feyenoord, Atletico Madrid, e infine, il Celtic. Il destino dei biancocelesti non è stato così crudele come i tifosi avevano pronosticato in precedenza. Il girone di ferro composto da Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern Monaco,Barcellona, United e Arsenal è solo un lontano ricordo. Poco fa la società ha pubblicato un post in merito al quadro che vede la Lazio nel gruppo E, a tal proposito le sensazioni dei tifosi vanno tutte dalla stessa direzione: "Ottimo girone", "testa cuore e p***e, saranno notti importanti". E ancora, "ce la possiamo giocare, non facciamo cazzate". Infine, i supporters non ammettono sbagli dalla compagine di Maurizio Sarri, così in coro esclamano: "ORA TOCCA GIOCARLI!!! FORZA, vietato sbagiare".