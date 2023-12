Sorteggi Champions, incredibile Zanetti: la sicurezza lo blocca all'entrata!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un curioso fuoriprogramma quello di cui è stato protagonista l'ex calciatore Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter si trovava infatti a Nyon in vista dei sorteggi di Champions League ma è stato bloccato dalla sicurezza all'entrata. Il motivo? Causa nebbia il volo con cui sui viaggiava Zanetti non è arrivato in orario e lo stesso si è presentato quindi in ritardo rispetto all'inizio della cerimonia e senza accredito, motivo per il quale l'addetto non voleva farlo entrare. Tra i due è nato un piccolo botta e risposta fino a che l'ex capitano dell'Inter non riesce a convincere l'uomo che decide quindi di farlo accomodare al suo post.