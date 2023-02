Sorteggi Conference, Marinozzi: "Ecco cosa può vantare la Lazio. E Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si stanno svolgendo a Nyon i sorteggi di Conference League, la Lazio è una delle italiane protagoniste nella competizione ed è in attesa di conoscere la propria avversaria agli ottavi. Direttamente dallo studio di Sky Sport, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato così la situazione dei biancocelesti: “Credo sia una questione di testa per la Lazio, credo che fosse la più forte anche nel girone di Europa. Un girone condizionato da qualche scelta arbitrale sconsiderata, credo che tutto dipenda dalla testa nella gestione del doppio impegno. La Lazio è una squadra che sta molto bene dal punto di vista fisico, dinamica anche se qualcuno sta stentando. Prevalentemente è una questione di testa, la rosa è valida. Gli undici sono i migliori di questa competizione”

SARRI - "Lavoro ottimo, la squadra è migliorata molto rispetto allo scorso anno, l'idea di gioco è chiara e evidente. Subisce meno rispetto allo scorso anno, la difesa è cresciuta tanto con l'arrivo di Romagnoli forse un po' sottovalutato a inizio stagione, invece è stato subito centrale nel gioco di Sarri e si è ambientato rapidamente. Sono migliorati in porta con l'arrivo di Provedel e poi in generale davanti ha un peso offensivo e una qualità che poche squadre possono vantare. Zaccagni quest'anno benissimo, la sua miglior stagione nella carriera. Immobile è tornato dopo l'infortunio, Felipe Anderson ha fatto vedere le sue qualità da prima punta e soprattutto con Sarri ha continuità. Luis Alberto, Milinkovic, Cataldi che sta molto bene li. Pedro come prima alternativa offensiva. La Lazio ha una rosa di valore per vincere questa competizione, l'unico ostacolo è la questione mentale"

