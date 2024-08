Southampton - Lazio, pronta la maglia away al debutto: la carica della società - FOTO

Questa sera al St Mary's Stadium, la Lazio scenderà in campo contro il Southampton. Oltre a valutare lo stato di forma della squadra di Marco Baroni, nell'amichevole che andrà in scena alle 20.30 sarà il momento anche per il debutto della terza maglia, quella away dei biancocelesti che sarà gialla. A renderlo ufficiale è stata la società tramite il proprio canale X: "Pronti a far debuttare la nostra nuova maglia da trasferta Mizuno". Qui sotto il post social: