Spadafora: "Chiederò 1,5 miliardi da recovery fund per lo sport italiano"

"Stiamo lavorando su progetti per l'impiantistica sportiva per una richiesta da un miliardo di euro" e "altri 500 milioni per progetti di socialità rivolti ai giovani che coinvolgano direttamente le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche". Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in un'audizione informale alla Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione, della Camera, sull'utilizzo del recovery fund per il settore dello sport. "Sull'impiantistica sportiva serve un lavoro enorme - ha sottolineato il ministro -, ma oltre alle infrastrutture bisogna anche pensare alle persone, per contribuire al recupero del sistema sportivo all'indomani di una complicata e drammatica emergenza".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU ADEKANYE - SPEZIA

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO