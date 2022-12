Spagna, Busquets lascia la Nazionale: il messaggio di Pedro - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergio Busquets lascia la Nazionale spagnola. Il capitano ha annunciato sui social il suo addio. L'ultima apparizione con la Roja nel Mondiale in Qatar. Il centrocampista ha collezionato 143 presenze e 2 trofei (l'Europeo del 2012 e il Mondiale del 2010).

IL MESSAGGIO - "Ciao a tutti! Vorrei annunciare che dopo quasi 15 anni e 143 partite, è arrivato il momento di dire addio alla nazionale. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo cammino. Da Vicente del Bosque che mi ha dato la possibilità di iniziare, a Luis Enrique per avermi fatto godere fino all'ultimo secondo. Ringrazio anche Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno e tutti i loro staff. E come no a tutti i miei compagni, con i quali ho lottato per cercare di portare la nazionale dove meritava, con più o meno successo ma dando sempre tutto e con il massimo degli orgoglio. Non voglio dimenticare nessun membro della spedizione, che essendo in secondo piano sono stati altrettanto importanti (fisioterapisti, dottori, magazzinieri, delegati, nutrizionisti, staff, stampa, sicurezza, viaggi, ecc... ) e a tutte le persone e i lavoratori che hanno incrociato il mio cammino e lo hanno reso così speciale. Anche ai presidenti, ai dirigenti, ai direttori sportivi e a quelli che, in un modo o nell'altro, hanno fatto parte della federazione. A tutti i tifosi, per il sostegno quotidiano ricevuto e soprattutto quando le cose non sono andate come speravamo. È lì che c'è più bisogno di voi e più uniti bisogna essere. A tutti voi, grazie! E come no, soprattutto la mia famiglia. Per avermi sostenuto in ogni momento e in tutte le mie decisioni e condividere questo cammino stando lontano per molti giorni e facendomi sentire sempre vicino affinché potessi dare il meglio di me. È stato un onore rappresentare il mio paese e portarlo in alto, essere campione del mondo e dell'Europa, essere Capitano e disputare così tante partite, con successo maggiore o minore ma dando sempre tutto e contribuendo il mio granello di sabbia affinché tutto fosse per il meglio possibile e che tutti hanno sentito quanto sono importanti, aiutando tutti e lottando per lo stesso obiettivo, con esperienze uniche, indimenticabili e storiche".

IL SALUTO DI PEDRO - Il laziale Pedro ha voluto salutare l'amico e compagno, con cui ha condiviso lo spogliatoio anche al Barcellona, su Instagram con un post speciale: "Grazie Busquets per tutti questi anni con la Nazionale. È stato un piacere e un privilegio per me condividere così tanti momenti indimenticabili. Grazie per essere stato un buon compagno e amico. Sei un grande esempio per tutti, crack!!!".