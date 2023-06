Spagna, de la Fuente: "I dettagli faranno la differenza. Per noi l'Italia è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È la viglia del match tra Spagna e Italia, si affronteranno domani Enschede alle 20:45. Per presentare la sfida, valida per la semifinale di Nations League, in conferenza stampa è intervenuto il ct Luis de la Fuente. Queste le sue sensazioni: “Una grande partita domani contro l'Italia e la convinzione di essere pronti ad affrontare una partita di questo livello. Per noi è una festa giocare contro l'Italia, non potremmo chiedere di più. Siamo responsabili. Vedo la squadra felice e contenta e consapevole di poter fare qualcosa di importante. Vincere il torneo? Non si può pretendere. Saremo entusiasti di vincerlo. Abbiamo il potenziale per vincere qualsiasi titolo. In Spagna ci sono giocatori molto bravi, ma ci sono rivali dello stesso livello. Con tanta parità è complicato. L'Italia è una squadra simile a noi, che sta consolidando un'idea. Abbiamo poco tempo per farlo. Potrebbe essere una finale di Coppa Europa o di Coppa del Mondo. Sarà una partita molto equilibrata e i dettagli saranno decisivi".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE