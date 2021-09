Spagna, è caos campionati per il rientro dei sudamericani: rinviate due partite

Il Consiglio Superiore dello Sport di Spagna ha stabilito il rinvio della partita della massima serie fra Siviglia e Barcellona, in programma sabato alle 21. Rinviato anche l'altro match del sabato (ore 18) Villarreal - Alaves. Tutto ciò a causa dei disagi dovuti alle qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar. Il Siviglia non potrà infatti disporre degli argentini Montiel, Papu Gomez e Acuña, il Barcellona dell'uruguayano Araujo. Questo perché tutti questi calciatori non faranno rientro in Spagna prima di venerdì notte o sabato all'alba. Stessa situazione per Foyth ed Estupinan del Villarreal. In Spagna quindi si regolano diversamente rispetto alla Serie A italiana, dove si giocheranno regolarmente Napoli - Juventus e Atalanta - Fiorentina, squadre che hanno molti giocatori sudamericani convocati, e utilizzati, dalle rispettive nazionali.

