Spagna, episodio shock dopo Real - Villarreal: Valverde colpisce Baena

Ha veramente dell'incredibile quanto accaduto in Spagna al termine di Real Madrid - Villarreal. Secondo le ricostruzioni dei media locali, Federico Valverde ha sferrato un pugno sul volto ad Alex Baena nel parcheggio del Bernabeu. I due se le erano già promesse in campo ma, riporta SportMediaset, la "genesi" dell'aggressione risalirebbe alla sfida di Coppa del Re del 19 gennaio scorso. In quell'occasione, Baena avrebbe rivolto un durissimo insulto personale a Valverde, facendo riferimento ai problemi che la compagna stava affrontando durante la gravidanza del loro secondo figlio. "Piangi perché tuo figlio non nascerà", la frase incriminata. Il suo entourage ha fatto sapere: "Fede non ha mai avuto problemi con nessuno e quanto è successo è dovuto solo a una cosa molto grave che si era verificata prima". Totalmente opposta quella del calciatore del Villarreal, affidata a un post sui social: "Sono molto triste per l'aggressione che ho subito dopo la partita e sorpreso da quello che si dice su di me. È completamente falso che io abbia detto quelle cose".

