Spagna, Hermoso smentisce: "Bacio non consensuale". Esplode la rivolta

Il bacio non fu consensuale. Lo ha ribadito Jenni Hermoso, smentendo Luis Rubiales. "Voglio chiarire che, come si vede nelle immagini, in nessun momento ho consentito il bacio che mi ha propinato il presidente", si legge nella nota congiunta delle giocatrici della nazionale femminile spagnola. E ancora: "Ovviamente in nessun caso ho cercato di sollevare il suo corpo e non tollero che si mettano in dubbio le mie parole. Tantomeno che si inventino parole che non ho mai detto". Le compagne hanno fatto sapere, inoltre, che non torneranno a giocare nella Seleccion "se rimarranno in carica gli attuali dirigenti". Il riferimento è a Luis Rubiales ma, probabilmente, anche al CT Jorge Vilda.

