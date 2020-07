Spagna. il Deportivo denuncia il Fuenlabrada: in trasferta senza medico

Il Fuenlabrada, squadra di seconda serie spagnola, continua a far parlare di sé in modo negativo. Dopo che sono stati scoperti 7 calciatori in rosa positivi al coronavirus, il Deportivo la Coruna ha denunciato alla Federcalcio Spagnola che il Fuenlabrada si sarebbe presentato senza un medico al seguito. I due club avrebbero dovuto giocare contro a La Coruna nell’ultima giornata di campionato. Il match è stato annullato per i 7 casi nel Fuenlabrada che ora rischia grosso.