Spagna, Jordi Alba: “L’Italia? Sulla mia pelle ho provato…”

Insieme a Luis de la Fuente in conferenza stampa, alla vigilia del match tra Spagna e Italia, è intervenuto anche Jordi Alba. Il trentaquattrenne, soffermandosi sulla squadra di Mancini, ha affermato: “Un avversario tostissimo che ho affrontato varie volte con risultati alterni e che mi evoca grandi ricordi. Su tutti la finale dell’Europeo del 2012 a Kiev. Feci un grande torneo e in quella partita segnai il secondo dei nostri 4 gol. Uno dei momenti magici della mia carriera. Una sfida tra due squadre che stanno ricostruendosi, che cercano la loro strada. Qui in Spagna per anni si è parlato di un’Italia catenacciara e mi sembrava già allora un luogo comune. L’Italia ha sempre difeso bene ma con gli anni il gioco della nazionale si è evoluto, noi ci abbiamo giocato contro tante volte e l’ho provato sulla mia pelle, anche a livello di club. Per me l’Italia è sempre stata una delle migliori nazionali del mondo, senza alcun dubbio, e negli ultimi anni anche a livello offensivo sono state provate cose interessanti. Basta guardare l’Europeo. Ora è chiaro che dopo la seconda delusione Mondiale è normale pensare un po’ a un cambio, a una ricostruzione, però l’Italia è sempre l’Italia, una grandissima nazionale”.

