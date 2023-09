Spagna, Rubiales: "Ho sbagliato e lo ammetto, ma non sono un criminale"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola che si è dimesso dopo le grandi polemiche per il bacio a Jenni Hermoso, ha rilasciato una lunga intervista a Piers Morgan, in cui ha ripercorso quello che è accaduto nell'ultimo mese: “È chiaro che ho sbagliato, è evidente, e l’ho detto dall’inizio. È stato un atto consensuale e reciproco. Lei mi ha sollevato da terra e quando sono sceso eravamo molto emozionati. Non c'era alcuna intenzione o connotazione sessuale. Se due adulti si comportano in modo reciproco, qual è il problema? Penso che il comportamento non sia stato appropriato da presidente, ma è stato espansivo e frutto dell'emozione di essere campioni. Ma un errore può rovinare tutto e penso di aver commesso un errore. Ho avuto l’umiltà di chiedere perdono sinceramente”. "Un criminale? Guardate la mia faccia. Sono una brava persona che, in un momento di enorme felicità, ha commesso una leggerezza".

