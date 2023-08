Spagna, Rubiales non si dimette ma potrebbe essere sospeso: i dettagli

WEBTV FOLLIA MILINKOVIC: TESTATA A UN AVVERSARIO ED ESPULSIONE! - VIDEO Clamorosa reazione di Milinkovic con Al-Hilal. L'ex centrocampista della Lazio è stato espulso a pochi minuti dalla fine della terza giornata della Saudi League, che vedeva la sua squadra impegnata contro l'Al-Raed. Quando la partita era praticamente in... Clamorosa reazione di Milinkovic con Al-Hilal. L'ex centrocampista della Lazio è stato espulso a pochi minuti dalla fine della terza giornata della Saudi League, che vedeva la sua squadra impegnata contro l'Al-Raed. Quando la partita era praticamente in... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO | GUENDOUZI, LAZIO "IN FASE DI RIFLESSIONE": LE PAROLE DEL DS Nel corso della conferenza stampa di presentazione di alcuni nuovi acquisti di casa Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha fatto un primo bilancio sulla sessione di calciomercato. In particolare, dopo aver chiarito la situazione relativa al portiere, è stato... Nel corso della conferenza stampa di presentazione di alcuni nuovi acquisti di casa Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha fatto un primo bilancio sulla sessione di calciomercato. In particolare, dopo aver chiarito la situazione relativa al portiere, è stato...