Spagna U21, Gila sogna a occhi aperti: "Siamo in finale" - FOTO

Manca veramente poco alla finale dell’Europeo U21 che vedrà affrontarsi, domani alle 18, Inghilterra e Spagna. Un sogno che si avvera per Mario Gila, anche se non ha avuto tantissime occasioni nel corso della competizione. Il difensore della Lazio è stato impiegato poche volte, ma quando chiamato in causa ha saputo rispondere presente con prestazioni di rilievo. Il biancoceleste non vede l’ora che arrivi il giorno, l’entusiasmo è alle stelle e sui social ha voluto condividere la sua contentezza. “Siamo in finale, Forza Spagna” è il messaggio che si legge nella story su Instagram, nella speranza che le cose vadano per il meglio.

