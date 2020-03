Spal, Cionek diventa un eroe: insegue un ladro e lo cattura

Sta facendo il giro del web il bel gesto di Thiago Cionek, che nelle scorse ore si è reso protagonista di un episodio accaduto nel cuore di Ferrara. In pieno centro infatti, un ladro aveva derubato una tabaccheria e ha provato a fuggire. Una rapina che sarebbe andata a "buon fine", se non fosse stato per l'intervento proprio del calciatore della Spal. Cionek, testimone dell'accaduto, si è infatti lanciato all'inseguimento del ladro, fermando la sua corsa e consegnandolo alle forze dell'ordine. Un gesto coraggioso che lo ha reso eroe per un giorno. Anche il sindaco di Ferrara lo ha ringraziato pubblicamente.

