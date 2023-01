Spal, De Rossi: "Mi piacciono le squadre che perdono tempo, il calcio è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non va oltre il pareggio la Spal di Daniele De Rossi che fa 1-1 al Mazza contro l'Ascoli nonostante gli ospiti abbiano giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Giovane. Un po' a sopresa, il tecnico romano ha dichiarato in conferenza stampa: "Troppe interruzioni nel secondo tempo? L'arbitro non ha alterato il risultato della gara ma l'Ascoli ha fatto quello che avrei chiesto ai miei giocatori. Mi piace una squadra che perde tempo, l'abbiamo fatto noi a Parma, non ci vergogniamo di farlo. Il calcio è pulizia e scaltrezza, ma l'arbitro però ci deve tutelare. Ogni volta che ci sono perdite tempo il direttore di gara non si fa rispettare, poi si crea confusione".