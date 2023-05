Spal retrocessa, Massimo Oddo a un passo dall'addio

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo la retrocessione in Serie C in casa SPAL si guarda avanti e si studia una vera e propria rivoluzione estiva per ripartire praticamente da zero con una rosa ringiovanita che possa puntare però al ritorno in cadetteria. Come riporta Tuttosport i veterani in scadenza di contratto saluteranno la piazza estense: via Pomini, Almici, Zuculini, Fetfatzidis e Nainggolan con il solo Rossi, salvato da Tacopina, che potrebbe continuare.

Anche in panchina sarà rivoluzione con Massimo Oddo, che aveva il rinnovo automatico in caso di salvezza, che saluterà e sarà sostituito da un altro tecnico.