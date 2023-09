Spalletti al lavoro a Coverciano, aspettando gli azzurri

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 03 SET - Domenica a Coverciano per Luciano Spalletti in attesa dell'arrivo dei primi azzurri. Il neo ct della nazionale di calcio, dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri, è rimasto nel centro tecnico con i suoi collaboratori per preparare al meglio i giorni che porteranno l'Italia alle sfide del 9 settembre contro la Macedonia del Nord a Skopje e a quella contro l'Ucraina allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il tecnico toscano di Certaldoi ha pranzato all'interno del centro federale con lo staff, tra cui gli storici collaboratori Marco Domenichini e Daniele Baldini. Nessuna uscita, l'unico pensiero è la nazionale e il lavoro da fare. Il commissario tecnico attende solo l'arrivo dei calciatori che dovrebbe essere fissato tra le 18 e le 20, per poi cenare tutti insieme. Fanno eccezione quelli che giocano i posticipi serali o devono arrivare dall'estero: per loro l'arrivo a Coverciano slitta a domani mattina. Al momento sembra escluso che il neo ct possa essere presente allo stadio Carlo Castellani per assistere alla sfida tra Empoli e Juventus. (ANSA).