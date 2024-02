Spalletti non s'accontenta: "Voglio vincere l'Europeo". Poi cita Provedel...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È uno Spalletti super-determinato quello che si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. Il CT dell'Italia ha ripetuto più volte di non volersi accontentare: "Io ho bisogno di far venire fuori una Nazionale forte, non mi accontento di nulla. Voglio vincere l’Europeo e poi voglio vincere il Mondiale". Per fare questo pretende un gruppo che sia focalizzato, sul pezzo, concentrato. E da qui la decisione di non consentire più che qualche componente della squadra porti con sé la PlayStation: "Glielo invento io un giochino a cui pensare per distrarsi la notte. Vengono da me e gli do i compiti da fare la sera".

Parlando in particolare della squadra, s'è espresso sulle difficoltà che stanno trovando alcuni suoi titolari nei rispettivi club (Locatelli, Raspadori, Chiesa, Zaniolo e Sacamacca) ma ha aggiunto come sia sempre disposto e aperto verso soluzioni alternative. Tra i giovani che si stanno candidando per far parte del gruppo, Spalletti ha citato anche Provedel: "Nella rosa ci possono essere petali nuovi. La lista è di 23 ma ne porterò in preconvocazione 4 o 6 di più".

