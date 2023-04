Spezia, allenamento per i ragazzi di Semplici: differenziato per due calciatori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Lo Spezia è tornato in campo per proseguire la preparazione in vista del match contro la Lazio in programma venerdì 14 aprile alle 20.45. Come riportato dal sito ufficiale del club questa mattina la squadra si è riunita agli ordini di mister Semplici: riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema.

Lavoro personalizzato per Agudelo e Caldara; terapie invece per Zovko, Holm e Beck. Infine, intervento chirurgico riuscito per Joao Moutinho.