Spezia - Arsenal, svolta nella cessione record: tutti i dettagli della trattativa

Come anticipato nel pomeriggio, lo Spezia si è reso protagonista sul mercato con una cessione da urlo. La buona riuscita della trattativa è stata confermata nell'ultima ora in cui c'è stata la svolta decisiva per l'affare. Kiwior, protagonista della trattativa, è pronto a lasciare l’Italia per raggiungere l’Inghilterra e iniziare la sua nuova esperienza con la maglia dell’Arsenal. La cifra è da capogiro: 30 milioni di euro. Confermata per domani la partenza del difensore, pagato 2,5 milioni di euro soltanto 18 mesi fa quando è stato acquistato dallo Zilina, che sosterrà le visite mediche di rito.

